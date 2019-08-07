Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области

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В сети появилось видео с погибшими в
На кадрах видны разбитые автомобили и несколько трупов, накрытых тканью.
Напомним, 30-летний водитель микроавтобуса Mercedes Vito, в котором находились граждане Таджикистана, выехал на «встречку» и
В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса, среди которых один ребенок, погибли.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.