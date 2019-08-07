На Куликовом поле пройдет Епифанская ярмарка. Программа

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В субботу, 10 августа, на Куликовом поле пройдет Епифанская ярмарка. Об этом сообщила пресс-служба государственного музея-заповедника.
Программа:
8:00 начало работы торговых и медовых рядов.
9:00-18:00 экскурсия с чаепитием по музею купеческого быта (Стоимость: входной билет с обзорной экскурсией, чаепитием и посещением «Стрелецкой слободы» — 150 рублей).
10:00-16:00 работа Стрелецкой слободы: курсы молодого стрельца, мастер-классы по стрельбе из мушкетов и пушек, примерка справы, отливка пуль, азартные стрелецкие игры, фотозона (вход по билету музея купеческого быта).
10:00-11:00 концертная программа губернаторского духового оркестра.
11:00-11:30 торжественное открытие XVII межрегионального фестиваля «Епифанская ярмарка».
11:00-16:00 работа подворий «Ярмарочный круг».
11:30-13:00 презентация подворий «Ярмарочный круг» с участием фольклорных казачьих коллективов Ельца, Воронежа и Москвы.
11:30 концертная программа у музея купеческого быта. Выступления лучших коллективов и исполнителей Кимовского района.
12:00 открытие новой выставки в Музее купеческого быта «Ключ сильнее замка». Первая экскурсия-квест.
11:30-14:10 концертно-игровая фольклорного программа. Награждение победителей чемпионата «Медовый пассаж». Презентация подворий «Ярмарочный круг». Игровая развлекательная программа «Казачьи игры — горе луковое».
13:00-13:30 награждение победителей VIII чемпионата по пчеловодству «Медовый пассаж».
13:30 фольклорная концертно-игровая программа «Казачьи игры — горе луковое».
14:00 концерт детских творческих коллективов «Ты и я — мы друзья».
14:00 концерт духовной и патриотической музыки мужского вокального ансамбля «Куликово Поле» в Никольском соборе (Вход по пригласительным. Вручаются в Музее купеческого быта при приобретении билета 10 августа с 9:00 до 13:00).
19:00-22:30 большой праздничный концерт «Гуляй, город!». Выступление лучших коллективов земель куликовских. Концертная программа «Курень на курень».