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12:12, 7 августа 2019 433
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На Куликовом поле пройдет Епифанская ярмарка. Программа

На Куликовом поле пройдет Епифанская ярмарка. Программа

В субботу, 10 августа, на Куликовом поле пройдет Епифанская ярмарка. Об этом сообщила пресс-служба государственного музея-заповедника.

Программа:

  • 8:00 начало работы торговых и медовых рядов.
  • 9:00-18:00 экскурсия с чаепитием по музею купеческого быта (Стоимость: входной билет с обзорной экскурсией, чаепитием и посещением «Стрелецкой слободы» — 150 рублей).
  • 10:00-16:00 работа Стрелецкой слободы: курсы молодого стрельца, мастер-классы по стрельбе из мушкетов и пушек, примерка справы, отливка пуль, азартные стрелецкие игры, фотозона (вход по билету музея купеческого быта).
  • 10:00-11:00 концертная программа губернаторского духового оркестра.
  • 11:00-11:30 торжественное открытие XVII межрегионального фестиваля «Епифанская ярмарка».
  • 11:00-16:00 работа подворий «Ярмарочный круг».
  • 11:30-13:00 презентация подворий «Ярмарочный круг» с участием фольклорных казачьих коллективов Ельца, Воронежа и Москвы.
  • 11:30 концертная программа у музея купеческого быта. Выступления лучших коллективов и исполнителей Кимовского района.
  • 12:00 открытие новой выставки в Музее купеческого быта «Ключ сильнее замка». Первая экскурсия-квест.
  • 11:30-14:10 концертно-игровая фольклорного программа. Награждение победителей чемпионата «Медовый пассаж». Презентация подворий «Ярмарочный круг». Игровая развлекательная программа «Казачьи игры — горе луковое».
  • 13:00-13:30 награждение победителей VIII чемпионата по пчеловодству «Медовый пассаж».
  • 13:30 фольклорная концертно-игровая программа «Казачьи игры — горе луковое».
  • 14:00 концерт детских творческих коллективов «Ты и я — мы друзья».
  • 14:00 концерт духовной и патриотической музыки мужского вокального ансамбля «Куликово Поле» в Никольском соборе (Вход по пригласительным. Вручаются в Музее купеческого быта при приобретении билета 10 августа с 9:00 до 13:00).
  • 19:00-22:30 большой праздничный концерт «Гуляй, город!». Выступление лучших коллективов земель куликовских. Концертная программа «Курень на курень».
  • 22:30 праздничный фейерверк.

Фото из группы ВКонтакте «Епифанская ярмарка»


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