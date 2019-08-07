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Фото: Pixabay.com
Москвичей предупредили о погодном коллапсе. В четверг и пятницу, 8 и 9 августа, в столице ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 20 метров в секунду, передает
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что дожди начнутся вечером в четверг и закончатся к ночи пятницы. Согласно прогнозам, может выпасть до половины месячной нормы осадков (77 миллиметров).
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