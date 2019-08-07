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Фото: Pixabay.com
Минстрой ответил на предложение включать отопление летом. Ведомство пояснило «
«У нас есть муниципалитеты, где топят круглый год, — уточнили в министерстве. — Требование о том, что среднесуточная температура в течение нескольких дней должна быть не выше восьми градусов и только тогда включат отопление, отменили».
Ранее депутат Госдумы Василий Власов рассказал, что граждане жалуются ему на прохладу в квартирах. Член парламента
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