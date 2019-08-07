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Липецкие аграрии собрали два миллиона тонн зерна. Об этом сообщил
На сегодняшний день средняя урожайность составила 42,6 центнера с гектара. Лидеры по этому показателю — Долгоруковский, Елецкий и Чаплыгинский районы.
Кроме того, аграрии уже приступили к уборке яровой пшеницы. Ее урожайность на шесть центнеров превысила уровень прошлого года.
Ежедневно на уборку выходит около 1800 зерноуборочных комбайнов.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.