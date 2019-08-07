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16:51, 7 августа 2019 126
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Липецкие аграрии собрали два миллиона тонн зерна

Липецкие аграрии собрали два миллиона тонн зерна

Липецкие аграрии собрали два миллиона тонн зерна. Об этом сообщил сайт городской администрации.

На сегодняшний день средняя урожайность составила 42,6 центнера с гектара. Лидеры по этому показателю — Долгоруковский, Елецкий и Чаплыгинский районы.

Кроме того, аграрии уже приступили к уборке яровой пшеницы. Ее урожайность на шесть центнеров превысила уровень прошлого года.

Ежедневно на уборку выходит около 1800 зерноуборочных комбайнов.


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