Калужанин устроил стрельбу около кафе, есть пострадавшие

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Калужанин устроил стрельбу около кафе. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщила
По версии полицейских, ранним утром посетители бара поругались. Один из мужчин достал пневматический пистолет и сделал несколько выстрелов.
В результате инцидента пострадал молодой человек, не участвующий в конфликте.
Очевидцы незамедлительно сообщили о случившемся в полицию и на станцию скорой помощи. Прибывшие на место происшествия сотрудники задержали участников потасовки и доставили их в отдел.
Пострадавшего с ранением брюшной полости госпитализировали в хирургическое отделение.
«Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельств произошедшего. Свою версию фигурант пока не озвучил. Расследование продолжается», — подытожили в пресс-службе.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.