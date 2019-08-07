Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:27, 7 августа 2019 111
 0    0

Калужанин поджег здание бывшего молокозавода

Калужанин поджег здание бывшего молокозавода

Житель Людиновского района Калужской области поджег здание бывшего молокозавода на окраине города. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, при пожаре никто не пострадал. Злоумышленника разыскали. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина 1979 года рождения.

Как пояснил подозреваемый, поджог он произвел умышленно, подложив под кровлю вещи и газеты. После пожара мужчина планировал собрать металлические конструкции и сдать их в пункт приема.

Фигуранту грозит пять лет принудительных работ либо лишения свободы на тот же срок. Расследование дела продолжается.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Нарушая закон и пороча репутацию. Зачем «Ноев Ковчег» строит третий дилерский центр на Московском шоссе?

Нарушая закон и пороча репутацию. Зачем «Ноев Ковчег» строит третий дилерский центр на Московском шоссе? 3

После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 19 148
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 15 264
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
11:06, 1 августа 2019 15 200
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
11:44, 1 августа 2019 13 977
Хирурги рязанской ОДКБ забрали свои заявления об увольнении после ухода нового заведующего 2
22:09, 25 июля 2019 13 622
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум