Калужанин поджег здание бывшего молокозавода

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Житель Людиновского района Калужской области поджег здание бывшего молокозавода на окраине города. Об этом сообщила
По данным полиции, при пожаре никто не пострадал. Злоумышленника разыскали. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина 1979 года рождения.
Как пояснил подозреваемый, поджог он произвел умышленно, подложив под кровлю вещи и газеты. После пожара мужчина планировал собрать металлические конструкции и сдать их в пункт приема.
Фигуранту грозит пять лет принудительных работ либо лишения свободы на тот же срок. Расследование дела продолжается.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.