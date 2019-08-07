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Утром в среду, 7 августа, еще на трех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет в доме 7 по улице Пугачева и в домах 20/9, 18, 16 по 1-му проезду Ломоносова.
До окончания работ воды не будет в доме 3 корпус 2 по улице Крупской.
Ранее сообщалось, что холодную воду
Напомним, в ночь на четверг рязанцев ждет
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.