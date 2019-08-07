Экс-гендиректор рязанской страховой компании, не плативший налоги, стал фигурантом еще одного дела

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В отношении бывшего гендиректора рязанской страховой компании, который уклонился от уплаты налогов, завели еще одно уголовное дело. Об этом сообщила
На имущество подозреваемого наложили арест из-за задолженности перед одним из Рязанских обществ с ограниченной ответственностью в размере 11 784 548, 94 рубля.
Подозреваемого предупредили о запрете на распоряжение имуществом, а также об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ за незаконные действия в отношении арестованного имущества.
«На эту дату договор уступки вышеназванного права требования, заключенный между подозреваемым и его отцом не был зарегистрирован в управлении Росреестра по Рязанской области и не считался заключенным» , — отметили в сообщении.
Подозреваемый подписал дополнительное соглашение к договору уступки права требования, согласно которому договор считается заключенным с момента его подписания.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье 312 УК РФ, которое соединено в одно производство с расследуемым.
Расследование уголовного дела продолжается.
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