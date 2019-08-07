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Десять рыбновских наркоманов лишили водительских «прав». Об этом
Сотрудники надзорного органа во время проверки выяснили, что двенадцать водителей состоят на учете в районной больнице и областном наркодиспансере с диагнозом «наркомания». С этим заболеванием нельзя водить машину.
Прокуратура направила в суд двенадцать исков с требованием лишить водительских «прав» указанных жителей района. В настоящее время десять из них рассмотрели и удовлетворили.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.