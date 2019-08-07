Автобус с россиянами попал в аварию в Турции

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Фото: Pixabay.com
В среду, 7 августа, автобус с россиянами попал в аварию около турецкой Аланьи. Предварительно, водитель не справился с управлением на горной дороге, передает
В больницу попали шесть человек. Представитель генконсульства России уточнил, что тяжелых травм у туристов нет.
Сейчас дипломаты выясняют обстоятельства ДТП.
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