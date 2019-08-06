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15:44, 6 августа 2019 259
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Жителя Тамбова осудят за убийство любовницы

Жителя Тамбова осудят за убийство любовницы

Житель Тамбова пойдет под суд за убийство любовницы. Об этом сообщил региональный следком.

Следователи установили, что 22 мая пара пила алкоголь в своей квартире. Мужчина и женщина посорились «из-за малозначительного повода». Обвиняемый начал избивать сожительницу руками и ногами, та упала в ванную. Злоумышленник сходил на кухню за ножом и стал наносить удары женщине до тех пор, пока она не умерла.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство») передали в суд.

Фото тамбовского СУ СКР


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