Жителя Тамбова осудят за убийство любовницы

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Житель Тамбова пойдет под суд за убийство любовницы. Об этом
Следователи установили, что 22 мая пара пила алкоголь в своей квартире. Мужчина и женщина посорились «из-за малозначительного повода». Обвиняемый начал избивать сожительницу руками и ногами, та упала в ванную. Злоумышленник сходил на кухню за ножом и стал наносить удары женщине до тех пор, пока она не умерла.
Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство») передали в суд.
Фото тамбовского СУ СКР
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