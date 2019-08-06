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Фото: Администрация Рязани
За неделю в Рязани прочистили около двадцати решеток ливневой канализации. Об этом сообщил
Так, за прошедшую неделю очистили четыре сороудерживающих решетки водопропускных труб прудов и водоемов, 14 решеток дождеприемных колодцев.
Кроме этого отремонтировали пять дождеприемных и шесть смотровых колодцев, изготовили и установили шесть дождеприемных решеток и четыре крышки на колодцы ливневой канализации.
Профилактические работы продолжатся в течение всего летнего периода.
Как уточнили в мэрии, особое внимание уделяется местам с большей подтопляемостью.
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