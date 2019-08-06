За неделю в Рязани изъяли 200 литров нелегального алкоголя

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За неделю, с 31 июля по 4 августа, в Рязани изъяли 208 литров нелегального алкоголя. Об этом сообщила
Всего полицейские зарегистрировали 17 фактов незаконной продажи спиртного.
На нарушителей составили протоколы об административном правонарушении. Им грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей.
«В отношении собственников в администрацию Рязани направили письма для расторжения договора на размещение торгового объекта», — говорится в сообщении.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.