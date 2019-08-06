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За месяц в тамбовские больницы попали 22 отравившихся грибника, в том числе шесть детей. Об этом во вторник, 6 августа,
Медики советуют не кормить маленьких детей грибами.
«Нейротоксины, содержащиеся во многих ядовитых грибах, блокируют болевые ощущения, что и приводит к запоздалой диагностике. У детей отравление ядовитыми грибами могут заканчиваться летально», — предупреждают врачи отделения анестезиологии и реанимации Тамбовской областной детской клинической больницы.
Тем, кто после обеда с грибами почувствовал недомогание, следует сразу ехать в больницу с остатками блюда. Основными симптомами при отравлении грибами являютсяболи в животе, тошнота, многократная рвота, пожелтение склеры глаз, воспаление слизистых оболочек полости рта, диарея.
При первых симптомах отравления нужно немедленно обратиться к медикам.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.