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12:16, 6 августа 2019 146
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За месяц в тамбовские больницы попали 22 отравившихся грибника

За месяц в тамбовские больницы попали 22 отравившихся грибника

За месяц в тамбовские больницы попали 22 отравившихся грибника, в том числе шесть детей. Об этом во вторник, 6 августа, сообщил сайт администрации области.

Медики советуют не кормить маленьких детей грибами.

«Нейротоксины, содержащиеся во многих ядовитых грибах, блокируют болевые ощущения, что и приводит к запоздалой диагностике. У детей отравление ядовитыми грибами могут заканчиваться летально», — предупреждают врачи отделения анестезиологии и реанимации Тамбовской областной детской клинической больницы.

Тем, кто после обеда с грибами почувствовал недомогание, следует сразу ехать в больницу с остатками блюда. Основными симптомами при отравлении грибами являютсяболи в животе, тошнота, многократная рвота, пожелтение склеры глаз, воспаление слизистых оболочек полости рта, диарея.

При первых симптомах отравления нужно немедленно обратиться к медикам.


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