Выпускник рязанского училища ВДВ возглавил КГБ Южной Осетии

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Выпускник рязанского училища ВДВ Олег Ширан возглавил КГБ Южной Осетии. На должность его назначил президент Анатолий Бибилов, сообщил
Ширана уже представили офицерскому составу комитета.
Президент поблагодарил сотрудников КГБ за ответственную работу и выразил уверенность в том, что под руководством нового председателя комитет госбезопасности «продолжит эффективно обеспечивать безопасность республики».
Справка
Олег Ширан окончил рязанское училище ВДВ, позже — Академию ФСБ России. Проходил службу в ФСБ России на различных оперативных и руководящих должностях.
Фото с сайта президента Южной Осетии
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