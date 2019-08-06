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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Врачи детской ОКБ назвали стабильным состояние подростка, пострадавшего в аварии с микроавтобусом. Об этом журналисту RZN.info сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«12-летнего подростка эвакуировали санитарным транспортом в ОДКБ. У мальчика многочисленные травмы средней степени тяжести. Состояние стабильное», — сказал представитель министерства.
На данный момент операции провели двум пострадавшим. В Шацке прооперировали 81-летнего мужчину, в Сасове — 35-летннго мужчину. Как уточнили в минздраве, их состояние стабильное.
Решается вопрос с эвакуацией пациентов из Шацкой МРБ в ОКБ.
Напомним, 30-летний водитель микроавтобуса Mercedes Vito, в котором находились граждане Таджикистана,
В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса, среди которых один ребенок, погибли.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.