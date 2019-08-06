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11:32, 6 августа 2019 201
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Владимирскую свиноферму «Надежда» закрыли на три месяца

Владимирскую свиноферму «Надежда» закрыли на три месяца

Фото: Pixabay.com

В Судогодском районе на три месяца закрыли крестьянско-фермерское хозяйство «Надежда». Об этом сообщили в управлении владимирского Россельхознадзора.

Свиноферма закупила животных без ветеринарных документов и не устроила для них карантин. Проверку выяснила, что корм также приобретают без сопроводительных документов.

Территория фермы не защищена от проникновения диких животных. Сотрудники не проводят регулярные мероприятия по дезинсекции помещений, инвентаря, транспорта и оборудования. На ферме нет специальной площадки для складирования и биотермического обеззараживания навоза.

Суд закрыл «Надежду» на 90 суток. Ранее ферму уже закрывали на 45 суток.


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