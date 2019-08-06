Владимирская семья стала лучшей сельской семьей России

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Фото: Pixabay.com
Семья Спиридоновых из Меленковского района стала лучшей сельской семьей России. Об этом
На конкурс подавали 353 заявки в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья — хранитель традиций». В региональных этапах участвовали более трех тысяч семей.
Победителей наградят в Кремле 30 октября. Для них организуют экскурсии по столице и семейный праздник.
Истории всех семей-участников попадут в двухтомную Национальную книгу-летопись.
Конкурс «Семья года» проводили в четвертый раз.
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Знакомимся с кандидатами!