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10:50, 6 августа 2019 61
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Владимирская прокуратура нашла сайты с инструкциями по изготовлению оружия

Владимирская прокуратура нашла сайты с инструкциями по изготовлению оружия

Фото: Pixabay.com

В Радужном прокуратура нашла сайты с инструкциями по изготовлению холодного оружия. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного органа.

Данные о сайтах передали в суд. Информацию признали запрещенной, ресурсы заблокировали.


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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.

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