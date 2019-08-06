В тамбовском поселке «Шевроле» сбил велосипедиста

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В тамбовском поселке Мучкапский Chevrolet Aveo сбил велосипедиста. Об этом
Авария произошла в понедельник, 5 августа, в 17:45 минут на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Трудовой. Водитель 1971 года рождения при выезде со второстепенной дороги на главную сбил велосипедиста.
Мужчину 1977 года рождения с травмами доставили в больницу.
Фото тамбовского УМВД
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