В среду в Тульской области потеплеет до +25 градусов. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В среду, 7 августа, в Тульской области потеплеет до +25 градусов. Прогноз погоды
Температура воздуха по области ночью +7, +12 градусов.
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.
Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».