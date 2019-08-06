В среду в Рязанской области потеплеет до +24 градусов. Прогноз погоды

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В среду, 7 августа, в Рязанской области потеплеет до +24 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер юго-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +5, +10 градусов, днем +19, +24 градуса.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».