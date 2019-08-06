В среду в Калужской области потеплеет. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В среду, 7 августа, в Калужской области потеплеет. Прогноз погоды
Температура воздуха ночью +6, +11 градусов, днем +20, +25 градусов.
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь.
Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.
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