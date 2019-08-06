В среду в Калуге массово отключат холодную воду

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В среду, 7 августа, в Калуге массово отключат холодную воду. Об этом
С 9:00 до 20:00 рабочие будут подключать новый водовод на улице Колхозной. Из-за этого воды не будет по адресам:
Жителям будут подвозить питьевую воду.
Вопросы можно задать по телефону: 211-112.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские комики отправились на «Тавриду»
|
cледующая новость →В среду в Рязанской области потеплеет до +24 градусов. Прогноз погоды
На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».