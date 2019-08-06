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В Спас-Клепиках гражданина Узбекистана осудили на десять лет за убийство. Об этом сообщил
Установлено, что в декабре 2018 года в Туме осужденный встретил своего знакомого, который также являлся гражданином Узбекистана.
Мужчины поссорились и один из них нанес другому удар кухонным ножом в левую подвздошную область. Раненый скончался на месте происшествия.
Приговор осужденный отбудет в исправительной колонии строгого режима.
Решение суда не вступило в законную силу.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.