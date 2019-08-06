В Шиловском районе насмерть разбился водитель из Амурской области

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в понедельник, 5 августа, в Шиловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила
В 19:35 на 132 километре дороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» 65-летний житель Амурской области на Lada Granta превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет, где перевернулся.
Водитель скончался на месте, его 65-летний пассажир получил травмы.
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