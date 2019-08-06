В Шацке женщина на «Шкоде» сбила школьницу

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Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 5 августа, в Шацке произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 12:55 около дома 30 по улице Карла Маркса 32-летняя женщина на Skoda Rapid сбила 11-летнюю девочку. По предварительной информации, школьница шла по переходу.
Пострадавшая обращалась за медпомощью.
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