В работе предприятия, предоставляющего коммунальные услуги в Шацком районе, нашли нарушения

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В работе муниципального предприятия ЖКХ «Казачинское», предоставляющего коммунальные услуги в Шацком районе, нашли нарушения. Об этом сообщил
По закону все компании, работающие в сфере водоснабжения и водоотведения, обязаны предоставлять в «Региональную энергетическую комиссию» форму, в которой они подтверждат информацию о работе организации.
В ходе проверки прокуратура установила, что «Казачинское» заполненные формы не направил.
На имя директора внесено представление, которое он оперативно рассмотрел и устранил нарушение. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.