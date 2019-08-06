В полиции уточнили количество погибших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

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В пресс-службе регионального УМВД RZN.info уточнили, что в аварии с микроавтобусом в Рязанской области погибли шесть человек.
Среди погибших один ребенок — девочка 14 лет, а также восемь
Ранее сообщалось, что все погибшие — граждане Таджикистана.
В настоящее время известно, что авария произошла в 5:00. По предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes Vito, в котором находились граждане Таджикистана,
Ранее появились
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