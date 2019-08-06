В мечети Владимира на Курбан-байрам соберутся около трех тысяч человек

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В городской мечети Владимира на Курбан-байрам соберутся около трех тысяч человек. Об этом
Отмечается, что в мечеть на улице Добросельской приедут помолиться жители не только Владимира, но и других городов региона.
Исламский праздник окончания хаджа (паломничества к святыням) отмечают через 70 дней после праздника Ураза-байрам. В этом году Курбан-байрам мусульмане встретят 11 августа.
Председатель мусульманской общины Рафаиль Хабибуллин пояснил, что праздник продлится три дня. В это время верующие будут встречаться с родными, друзьями и «обязательно совершать добрые дела».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Сбербанк» снизил ставки по ипотеке
|
cледующая новость →Следователи проведут проверку после смертельного ДТП в Рязанской области
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.