У тамбовчанина изъяли склад оружия и боеприпасов

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У жителя тамбовского села Соколово изъяли склад оружия и боеприпасов. Об этом
У 38-летнего мужчины нашли макет автомата Калашникова и 40 светозвуковых патронов, пневматические пистолет МР-654К и ружье «Хатсан-125», самодельное стреляющее устройство (поджигной), две сабли, 15 патронов калибра 5,45 миллиметра, корпус гранаты Ф-1 без запала и взрывного вещества.
Тамбовчанина доставили в полицию.
Фото с сайта тамбовского УМВД
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.