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Фото: Pixabay.com
Туляки устроят православный велопробег. Об этом
Велопробег организуют 20 августа в честь иконы Богоматери «Взыскание погибших». Его участники проедут от Ефремова до храма святого великомученика Димитрия Солунского в селе Пожилино.
Начало в 13:00.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.