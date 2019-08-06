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Фото: Издательство «Пресса»
Таджикистан подтвердил гражданство погибших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области. Об этом сообщил
В аварии шесть граждан Таджикистана погибли и еще шестеро пострадали. Двое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. Личности всех погибших уже установили. Среди них оказались женщина с 14-летней дочерью. 12-летний мальчик из той же семьи доставлен в больницу.
Среди шестерых погибших граждане республики 1974, 1977, 1983, 1989 и 2005 годов рождения.
Напомним, 30-летний водитель микроавтобуса Mercedes Vito, в котором находились граждане Таджикистана,
В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса, среди которых один ребенок, погибли.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.