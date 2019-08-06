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16:07, 6 августа 2019 362
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Таджикистан подтвердил гражданство погибших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

Таджикистан подтвердил гражданство погибших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

Фото: Издательство «Пресса»

Таджикистан подтвердил гражданство погибших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МИД страны.

В аварии шесть граждан Таджикистана погибли и еще шестеро пострадали. Двое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. Личности всех погибших уже установили. Среди них оказались женщина с 14-летней дочерью. 12-летний мальчик из той же семьи доставлен в больницу.

Среди шестерых погибших граждане республики 1974, 1977, 1983, 1989 и 2005 годов рождения.

Напомним, 30-летний водитель микроавтобуса Mercedes Vito, в котором находились граждане Таджикистана, выехал на «встречку» и врезался в Toyota Land Cruiser под управлением 58-летнего москвича.

В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса, среди которых один ребенок, погибли.

Ранее появились фото и видео с места происшествия.


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