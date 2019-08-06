Специалисты «Рязаньэнерго» предупредили об ответственности за вандализм на энергообъектах

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» напомнили жителям региона об опасности вандализма на энергообъектах. Несанкционированное вмешательство в работу электроустановок, а также хищение оборудования, влекут за собой не только ответственность, вплоть до уголовной, но и являются смертельно опасными, подчеркнули энергетики.

В пресс-службе компании предупредили, что кража металлоконструкций, провода, элементов оборудования подстанций, стрельба по гирляндам изоляторов и любые вандальные действия на энергообъектах являются серьезным правонарушением.

«В соответствии со статьей 215.2. УК РФ, это карается штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период от одного года до трех лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до семи лет», — говорится в сообщении.

Энергетики отметили, что восстановление поврежденного электрооборудования — работа трудоемкая и дорогостоящая. Например, замена одной опоры, потерявшей прочность из-за спиленных уголков, обходится в сумму около трех млн рублей.

«Действия вандалов наносят ущерб не только энергокомпании, но и потребителям. Хищение провода и других элементов электроустановок, повреждение изоляторов, проведение несогласованных строительных и земляных работ, спил деревьев вблизи линий электропередачи и прочие запрещенные в охранных зонах ЛЭП действия могут нарушить электроснабжение населенных пунктов, промышленных предприятий, больниц, школ и других социально-значимых объектов», — рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» регулярно осуществляют деятельность по профилактике электротравматизма, непрерывно обеспечивают техническую безопасность энергообъектов (наличие замков, ограждений, предупреждающих знаков).

«К сожалению, несчастные случаи из-за нарушения правил электробезопасности фиксируются ежегодно. Вандалы, стреляя по изоляторам, рискуют собственной жизнью. В результате разрушения изоляторов может произойти обрыв провода, который при соприкосновении с поверхностью земли приведет к возникновению шагового напряжения, поэтому шансы остаться в живых у нарушителей в таком случае минимальны», — сообщили энергетики.