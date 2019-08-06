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Сотрудники Прио-Внешторгбанка рассказали о втором дне экспедиции на Байкал. Представители компании намерены зарыть клад — серебряный слиток.
О том, как проходит их путешествие, читайте в разделе «
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».