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16:31, 6 августа 2019 173

Сотрудники Прио-Внешторгбанка рассказали о втором дне экспедиции на Байкал

Сотрудники Прио-Внешторгбанка рассказали о втором дне экспедиции на Байкал

Сотрудники Прио-Внешторгбанка рассказали о втором дне экспедиции на Байкал. Представители компании намерены зарыть клад — серебряный слиток.

О том, как проходит их путешествие, читайте в разделе «Бизнес-новости».

Напомним, банк запустил проект для тех, кто любит активный отдых и путешествия — «Красоты России». Его цель — привлечь внимание к знаковым местам страны.


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«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».

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