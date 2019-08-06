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Синоптики зафиксировали рекордный минимум температуры в Рязанской области. Об этом сообщил
«С 29 июля по 4 августа погоду на территории Рязанской области формировал обширный высокий циклон с центром над северным Уралом. Под влиянием вторичных холодных фронтов этого циклона отмечались небольшие, местами умеренные дожди», — говорится в сообщении.
За этот период ночные температуры колебались от +4 до +11 градусов.
Ночью в понедельник, 5 августа, температура воздуха опустилась до +2.
«Был перекрыт абсолютный минимум 1944 года», — добавили синоптики.
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