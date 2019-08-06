«Сбербанк» снизил ставки по ипотеке

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Как сообщили в пресс-службе банка, снижение составит 0,5 п.п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости и рефинансирование кредитов других банков.
Также на 0,2 п.п. увеличен дисконт для участников зарплатного проекта «Сбербанка», он составит 0,5 п.п. (ранее — 0,3 п.п.).
Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 9,1% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов «Сбербанка», участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,6%.
«Мы надеемся, что благодаря значительному снижению ставок и персональному подбору ипотечной программы на „ДомКлик“ каждый клиент сможет найти наиболее подходящее для себя решение квартирного вопроса, не откладывая покупку недвижимости до лучших времен», — прокомментировала Светлана Кирсанова, зампредседателя правления «Сбербанка».
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