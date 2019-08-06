Сасовец заявил о вымышленном нападении, чтобы оправдаться перед родственниками

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На сасовца завели уголовное дело за ложный донос. Об этом сообщила
40-летний мужчина обратился в полицию и заявил, что на улице на него напали неизвестные, чтобы отобрать телефон.
Стражи порядка опросили пострадавшего и нашли нестыковки в его показаниях. Также они заметили, что у сасовца не было следов телесных повреждений.
Во время проверки оперативники нашли местного жителя, который накануне купил у мужчины телефон. Этот же смартфон заявитель указывал в качестве «добычи грабителей».
Далее установили и другие обстоятельства, указывающие на заведомо ложный донос. По предварительной информации, житель города заявил об ограблении, чтобы оправдать перед близкими отсутствиетелефона, который он продал, чтобы купить выпить.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ.
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