Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:52, 6 августа 2019 35
 0    0

Сасовец заявил о вымышленном нападении, чтобы оправдаться перед родственниками

Сасовец заявил о вымышленном нападении, чтобы оправдаться перед родственниками

На сасовца завели уголовное дело за ложный донос. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

40-летний мужчина обратился в полицию и заявил, что на улице на него напали неизвестные, чтобы отобрать телефон.

Стражи порядка опросили пострадавшего и нашли нестыковки в его показаниях. Также они заметили, что у сасовца не было следов телесных повреждений.

Во время проверки оперативники нашли местного жителя, который накануне купил у мужчины телефон. Этот же смартфон заявитель указывал в качестве «добычи грабителей».

Далее установили и другие обстоятельства, указывающие на заведомо ложный донос. По предварительной информации, житель города заявил об ограблении, чтобы оправдать перед близкими отсутствиетелефона, который он продал, чтобы купить выпить.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

Знакомимся с кандидатами!

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 19 064
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 15 176
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
11:06, 1 августа 2019 15 060
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
11:44, 1 августа 2019 13 799
Хирурги рязанской ОДКБ забрали свои заявления об увольнении после ухода нового заведующего 2
22:09, 25 июля 2019 13 537
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум