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Рязанские комики отправились на «Тавриду». Об этом сообщил сайт регионального министерства образования.
В Крыму открылась 12 смена форума, которая посвящена «Stand-Up Comedy». Ее участниками стали молодые российские комики. Рязанскую область представляет делегация из шести человек, каждый из которых занимается юмором.
Работают с участниками форума известные продюсеры, режиссеры, актеры и сценаристы.
Смена завершится 10 августа.
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