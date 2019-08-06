Рязанец угрожал зарезать продавца супермаркета

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Рязанец пойдет под суд за угрозу убийством сотрудницы супермаркета. Об этом сообщил
В полицию поступило сообщение из магазина на улице Сельских Строителей. Работница супермаркета заявила, что посетитель пытался выйти из магазина, не заплатив за товар, и угрожал зарезать ее.
Женщина попыталась остановить нарушителя. Мужчина вытащил нож и пригрозил ей убийством. Рязанка испугалась, поспешила в служебное помещение магазина и вызвала полицию.
Злоумышленника задержали. Им оказался 32-летний рязанец, ранее судимый за кражу.
За мелкое хищение на мужчину составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ.
За угрозу убийством возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.
Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
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