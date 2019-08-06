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14:21, 6 августа 2019 321

«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

«Ростелеком» принял участие в организованном информагентством RZN.info фестивале «Подбелка 2019», который состоялся в рамках празднования Дня города в Рязани.

На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом». Горожане смогли подержать продукт «в руках» и наглядно убедиться в его качестве. Сотрудники компании рассказали рязанцам, как настроить и управлять датчиками, а также показали, как работает приложение и камеры «Видеонаблюдения».

«Фестиваль „Подбелка“ — одно из самых ожидаемых музыкальных событий лета для рязанцев, поэтому мы особенно рады стать его частью. Гости праздника совместили приятное с полезным: они не только насладились хорошей музыкой, но и поближе познакомились с решениями „Ростелекома“. Наши специалисты представили рязанцам сервисы „Умного дома“, дали все потрогать руками, опробовать и проверить. Люди смотрели, как работают камеры и разные датчики, а также оценили удобство мобильного приложения», — рассказал директор рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

Более подробно об участии компании в «Подбелке-2019» читайте в разделе «Публикации».


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