Прокуратура нашла нарушения в детском палаточном лагере в Рязанской области

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Прокуратура нашла нарушения в детском палаточном лагере «Вятич», расположенном на территории Клепиковского района. Об этом сообщил
Нарушения касаются пожарной безопасности и норм питания детей при организации отдыха.
Хранение продуктов здесь осуществлялось на земле, ножи, используемые на кухне, не промаркированы, сточные воды отводятся от моечных, но не проходят через фильтр. Нарушались хранения полуфабриката из мяса цыплят-бройлеров, суточные пробы не отбирались.
Ответственные за пожарную безопасность, не прошли обучение пожарно-техническому минимуму, используемые баллоны с горючими газами не защищены от солнечного и иного теплового воздействия.
В отношении виновных должностных лиц возбуждили дела об административных правонарушениях.
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