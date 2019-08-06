Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:55, 6 августа 2019 298
 0    0

Прокуратура нашла нарушения в детском палаточном лагере в Рязанской области

Прокуратура нашла нарушения в детском палаточном лагере в Рязанской области

Прокуратура нашла нарушения в детском палаточном лагере «Вятич», расположенном на территории Клепиковского района. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Нарушения касаются пожарной безопасности и норм питания детей при организации отдыха.

Хранение продуктов здесь осуществлялось на земле, ножи, используемые на кухне, не промаркированы, сточные воды отводятся от моечных, но не проходят через фильтр. Нарушались хранения полуфабриката из мяса цыплят-бройлеров, суточные пробы не отбирались.

Ответственные за пожарную безопасность, не прошли обучение пожарно-техническому минимуму, используемые баллоны с горючими газами не защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

В отношении виновных должностных лиц возбуждили дела об административных правонарушениях.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 часов назад
«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 19 116
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 15 222
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
11:06, 1 августа 2019 15 142
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
11:44, 1 августа 2019 13 898
Хирурги рязанской ОДКБ забрали свои заявления об увольнении после ухода нового заведующего 2
22:09, 25 июля 2019 13 595
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум