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Фото: Pixabay.com
Продавец зерна обманул липчанку на 12 тысяч рублей. Об этом
61-летняя женщина нашла на одном из сайтов объявление о продаже зерна «по весьма привлекательной цене», позвонила по указанному номеру и договорилась о покупке трех тонн. На следующий день к ней приехал мужчина и забрал предоплату. В течение трех дней злоумышленник общался с пенсионеркой по телефону, обещая привести товар, а потом перестал отвечать на звонки.
Оперативники задержали подозреваемого. На безработного 32-летнегго жителя Усмани завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК («Мошенничество»).
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