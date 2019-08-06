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11:44, 6 августа 2019 176
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Пожар на военном складе в Красноярском крае потушили

Пожар на военном складе в Красноярском крае потушили

Во вторник, 6 августа, пожар на военном складе в Ачинском районе Красноярского края потушили, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что очагов открытого горения нет. После 5:00 детонация боеприпасов прекратилась.

В ведомстве уточнили, что самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты армейской авиации Ми-8 приступили к проливке территории склада.

Напомним, в понедельник, 5 августа, в Ачинском районе Красноярского края произошли взрывы и пожар на складах с артиллерийскими боеприпасами. В жилых домах выбило окна, разлет осколков снарядов достигал 15 километров. Огонь уничтожил всю пожарную технику, находившуюся на территории части.

Выяснилось, что во время ЧП пострадали 12 человек.


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