Пожар на военном складе в Красноярском крае потушили

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Во вторник, 6 августа, пожар на военном складе в Ачинском районе Красноярского края потушили, передает
Отмечается, что очагов открытого горения нет. После 5:00 детонация боеприпасов прекратилась.
В ведомстве уточнили, что самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты армейской авиации Ми-8 приступили к проливке территории склада.
Напомним, в понедельник, 5 августа, в Ачинском районе Красноярского края
Выяснилось, что во время ЧП
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