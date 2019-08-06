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13:15, 6 августа 2019 202
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Посетители муромского музея увидят экспонаты до и в процессе реставрации при помощи мультимедиа-гида

Посетители муромского музея увидят экспонаты до и в процессе реставрации при помощи мультимедиа-гида

Посетители Муромского историко-художественного музея увидят экспонаты до и в процессе реставрации при помощи мультимедиа-гида. Об этом сообщил сайт администрации Владимирской области.

Мультимедиа-гид будет знакомить посетителей с экспозицией древнерусского искусства «Муром-град. Сокровища древнего Мурома» в Выставочном центре музея на улице Московской, дом №13. На русском и английском языках он расскажет об истории создания и особенностях иконографии более чем 40 экспонатов, покажет фотографии до реставрации и ее процесса.

В Выставочном центре мультимедиа-гид появится в октябре после оснащения экспозиции новыми витринами и установки точек доступа wi-fi.

Фото с сайта Муромского историко-художественного музея


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