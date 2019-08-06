Посетители муромского музея увидят экспонаты до и в процессе реставрации при помощи мультимедиа-гида

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Посетители Муромского историко-художественного музея увидят экспонаты до и в процессе реставрации при помощи мультимедиа-гида. Об этом
Мультимедиа-гид будет знакомить посетителей с экспозицией древнерусского искусства «Муром-град. Сокровища древнего Мурома» в Выставочном центре музея на улице Московской, дом №13. На русском и английском языках он расскажет об истории создания и особенностях иконографии более чем 40 экспонатов, покажет фотографии до реставрации и ее процесса.
В Выставочном центре мультимедиа-гид появится в октябре после оснащения экспозиции новыми витринами и установки точек доступа wi-fi.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.