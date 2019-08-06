Около рязанского торгового центра откроется бесплатный 4G-кинотеатр под открытым небом

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В пятницу, 9 августа, около ТЦ «Барс» на Московском шоссе откроется 4G-кинотеатр под открытым небом. Организатор просмотров — компания Tele2. Своим абонентам оператор пообещал бесплатный попкорн.
Рязанцам предложат отдохнуть на мягких пуфах и шезлонгах и посмотреть фильмы в хорошем качестве — всего более 60 лент. Так, желающие увидят «Счастье — это», «Реальные упыри», «Поезд на Юму», «На глубине 6 фунтов», «Хатико», «Миллионер из трущоб», «Голодные игры» и другие картины.
Организаторы отметили, что на фильмы будут действовать ограничения по возрасту, а платить за просмотр рязанцам не придется.
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