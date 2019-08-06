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8:46, 6 августа 2019 311
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На шести рязанских улицах на две недели отключили горячую воду

На шести рязанских улицах на две недели отключили горячую воду

На шести рязанских улицах на две недели отключили горячую воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Из-за профилактических работ с 6 по 19 августа воды не будет по следующим адресам:

  • улица Новоселковская, дом 13;
  • улица Окружное шоссе, дом 1;
  • улица 1-я Прудная, дома 18а, 21, 24;
  • улица Связи, дом 17а;
  • улица Соколовская, дома 2а, 2б, 6 корпус 1.

С графиком плановых отключений можно ознакомиться здесь.


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