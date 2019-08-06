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Фото: Pixabay.com
На двоих калужан завели дело за вымогательство денег у виновника ДТП. Об этом
На одной из улиц Боровска водитель не справился с управлением, машина врезалась в забор. Находившиеся до дворе дома местные жители 1990 и 1970 годов рождения начали требовать у виновника аварии 100 тысяч рублей за поврежденный забор.
«Периодически нанося мужчине удары, требовали от него написать расписку о, якобы, продаже его автомобиля одному из фигурантов», — добавили в пресс-службе.
Водитель рассказал об этом приехавшим на место полицейским.
На двоих злоумышленнников завели уголовное дело по части 2 статьи 163 УК («Вымогательство»).
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.