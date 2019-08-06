Любимов потерял девять позиций в рейтинге влияния из-за коррупционного дела Карабасова

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Николай Любимов потерял девять позиций в рейтинге влиятельности глав регионов по итогам июня, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций. Рязанский губернатор занял 54-е место из 85.
Эксперты отметили, что политик покинул группу «сильного влияния» из-за «
Самыми влиятельными главами субъектов России оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов.
Рейтинг составили по результатам опроса 27 экспертов: политологов, политтехнологов, медиаэкспертов, журналистов.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.